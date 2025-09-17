が、17日から山形屋で始まりました。

鹿児島市の山形屋で17日から始まった「長崎物産展」。36回目となる今回、異国情緒溢れる会場には食品や工芸品など40社からおよそ1000点が販売されています。

行列ができていたのは、毎年人気の角煮まんじゅうです。鹿児島の醤油を使った限定角煮まんじゅうも今回、初登場しました。

対馬の本マグロ4種類を食べ比べできる弁当や、長崎の定番スイーツカステラも人気を集めていました。

このほか、長崎中華街のちゃんぽんの名店やボリューム満点の佐世保バーガーなど実演販売も充実しています。

グルメのほかにも職人の技が光る工芸品も並びます。

また、九州7県から人気のお菓子が一同に揃う「九州銘菓展」も同時開催しています。

鹿児島からはチーズをトッピングした焼きかるかんが販売され、食欲をそそる香りとともに、訪れた人たちは買い物を楽しんでいました。

（客）「角煮まんじゅう買った、アジフライも。カステラも買った」

（客）「楽しい。お店いっぱいあって、試食もあって」

「長崎物産展」と「九州銘菓展」は今月23日まで開かれています。

