シリーズ「昭和からのメッセージ」。23年前のきょう9月17日、当時の小泉総理が北朝鮮を訪れ初の日朝首脳会談が開かれました。北朝鮮は拉致を認め、5人の帰国が実現しましたが、その後、事態は進展していません。

昭和の時代に起きた拉致事件。被害者の1人、増元るみ子さんの弟・照明さんは、今も姉の帰りを待ち続け昭和から続く問題解決を訴えています。

（増元照明さん）「私たちが街頭に立って闘っているのは、拉致被害者は生存しているという強い思いを抱いているから」

今月14日、東京・上野駅前に拉致被害者家族の増元照明さんの姿がありました。姉の救出を呼びかけ、毎月、街頭に立ち続けています。

（増元照明さん）「毎年毎年、（関心が）低下していっている。署名の数で顕著」

昭和53年8月12日、市川修一さんと増元るみ子さんは、「吹上浜に夕日を見に行く」とドライブに出かけた後、姿を消しました。

吹上浜の近くには市川さんの車が残され、車内にあったるみ子さんのカメラには失踪当日に撮られた2人の写真が収められていました。

当時、大学生だった照明さんは実家に帰省中で、姉の突然の失踪に衝撃を受けました。

（るみ子さんの弟・東京在住 増元照明さん・65）「あれだけまじめに生きてきた彼女が、人生をすべて奪われることに対して、虚無感がひどかった。1年ぐらいやる気がないというか」

全国で同様の失踪事件

昭和50年代を中心に全国で同様の失踪事件が相次ぎ、当時から北朝鮮による拉致の疑いが指摘されていました。

（梶山静六 国家公安委員会・当時）「おそらく北朝鮮による拉致の疑いが濃厚」

（るみ子さんの父 増元正一さん）「ひと安心した。生きていることが幾分はっきりした」

父・正一さんは、次女のるみ子さんをとりわけかわいがっていたと言います。

平成9年、全国の被害者と協力して家族連絡会を結成。翌年、鹿児島で初めて集会が開かれました。

（るみ子さんの父 増元正一さん）「拉致は分かっていたが、国交がないからと言っていた。その間に手を打てたはず。日本の政府は何しとるんか」

平成14年(2002)9月17日 初の日朝首脳会談

4年後、事態が動きます。当時の小泉総理が北朝鮮を訪れ初の日朝首脳会談が実現。金正日総書記が日本人13人の拉致を認めました。

しかし、このとき北朝鮮は客観的な証拠を示さないまま「5人生存・8人死亡」と日本側に伝えます。帰りを待ち望む家族には受け入れ難いものでした。

（るみ子さんの姉 平野フミ子さん）「鹿児島でテレビ見ている父ちゃん、母ちゃん。信じることできないからね。気を確かに持って。頑張ってね」

父・正一さんはこのとき、肺がんで闘病中でした。およそ1か月後、拉致被害者5人が帰国しますが、2日後、帰らぬ人となりました。

（増元照明さん・69）「最期に死ぬ直前に『日本を信じろ』と言った。それは私の目を見て言ったが、るみ子に言ったのだと思う。日本が必ず助けてくれると信じろと、姉に言いたかったのでは」

小泉総理は2年後、再び北朝鮮を訪問。拉致被害者家族の8人の帰国につながりましたが、るみ子さんらの安否情報に目立った進展はありませんでした。

（増元照明さん・当時）「総理にはプライドがあるのでしょうか。総理がばかにされているということは、この国がばかにされているということ」

（増元照明さん・69）「小泉政権の4年間で、もっと日本政府がまともに動いていたら違う結果があったと。覚悟を持った政治家や官僚がいないから、北朝鮮との交渉もうまくいかないとずっと思っている」

「日本政府が抱える戦後体制の問題点」

拉致問題などを調べている荒木和博さんです。問題が進展しない理由として、「日本政府が抱える戦後体制の問題点」を指摘します。

（特定失踪者問題調査会 荒木和博代表）「昭和のこれが戦後体制というものかもしれないが、結局、安全保障をアメリカに委託してアメリカが守ってくれている国ということで、自分で自分をごまかしてきた。自分で守らなければとなれば、拉致問題への取り組みもずいぶん変わったと思う」

平成26年に日本と北朝鮮は再調査で合意したものの、北朝鮮が中止を表明し、こう着状態が続いています。政府認定の拉致被害者17人のうち、12人はいまだに帰国を果たせていません。

（増元照明さん・69）「私だってるみ子を助けたいという気持ちは非常に強い。でも姉も72歳になる。コロナもあったし、災害も食糧難もある。悲観的にならざるを得ないが、とにかく増元るみ子という女性が、日本で暮らしていたということを鹿児島で生きていた24歳まで。このことは忘れてほしくない」

被害者の人権だけでなく国家の主権も侵害された拉致問題。国際情勢が複雑化し国内政治も不安定な中、昭和から積み残された問題の解決は厳しさを増しています。

