東京で開催されている世界陸上では、連日、日本勢の入賞が続いています。一方、おととい15日、霧島市では中学生ランナーによる熱い戦いが繰り広げられました。

鹿児島県霧島市で開かれた冨山旗争奪・中学校駅伝競走大会。中学生ランナーにとって駅伝シーズンの開幕を告げる大会で、県内や宮崎から60チームが参加しました。

地域のクラブチームも含め、27チームが出場した女子の1区。注目は、レースまであと130日となった「かごしま女子駅伝」で、県内各地区の主力となる中学生です。

（川辺地区 頴娃中3年・雪丸心那さん）「（今年1月のかごしま女子駅伝は）いい走りができていない。（きょうは）積極的に走ってラストスパートをかけたい」

（姶良地区 隼人中3年・山口優月希さん）「（前回は）補欠。今年は選手として選ばれたい。（今日のレースは？）6分40秒台が目標」

5区間とも2.08キロ、合計10.4キロで競う女子。1区は、姶良地区の舞鶴中と国分中がひっぱり、頴娃中の雪丸さんと隼人中の山口さんが追いかけます。

（大島地区 朝日中3年・田畑結愛さん）「県大会に勢いよくつなげられるよう、いい順位でたすきをつないで区間賞をとれる走りをしたい」

終盤に抜け出したのは、朝日中の田畑さんでした。わずか1秒差で遅れたのが、隼人中の山口さんです。

（姶良地区 隼人中3年・山口優月希さん）「あとが速いので、あとはみんなに託したいと思って、優勝は隼人がもらうと思っている」

その言葉通り、隼人中の清水さんが朝日中に追いつき、競り合いで2区を制しました。

朝日中の豊川さん、悔しさを隠せません。

「大丈夫。大丈夫。まだ大丈夫。みんながいる。大丈夫！ここから頑張れば。地区大会にむけて頑張ろう」

3区では、先頭にたった隼人中の背後に、宮崎の強豪・三股中が迫ります。しかし、隼人中・南さんの懸命な走りで4区の四元さんにたすきをつなぎます。

（姶良地区 隼人中3年・南柚葵乃さん）「（足音が）めちゃくちゃ聞こえた。せっかく1位できたので、1位を守らないと申し訳ないと思った」

トップでたすきをもらった隼人中・4区の四元さん。区間賞の走りで2位との差を30秒に広げます。

（姶良地区 隼人中1年・四元花奈さん）「（1位でたすきをもらえて）うれしかった。みんなから（後方が）離れていると言われて、とてもいい走りができた」

隼人中は、最終5区でもアンカーの桑幡さんが区間3位の走りでフィニッシュ。35分49秒で10年ぶり2回目の優勝を果たしました。

この大会で一番速い最優秀選手には、コメ5キロが贈られました。

舞鶴中の橘あんさん（姶良地区）とともに、コメを受け取った朝日中3年の田畑結愛さん（大島地区）です。

（朝日中3年・田畑結愛さん）「（お米好き）大好きです」

少女たちの駅伝シーズンがスタート！県下各地区のたすきをつなぐかごしま女子駅伝まであと130日です。

第39回かごしま女子駅伝は、来年1月25日に開かれます。

