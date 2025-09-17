欧州株　上げ幅縮小、仏ＣＡＣは下げに転じる
東京時間19:13現在
英ＦＴＳＥ100　 9215.95（+20.29　+0.22%）
独ＤＡＸ　　23344.68（+15.44　+0.07%）
仏ＣＡＣ40　 7816.30（-1.92　-0.02%）
スイスＳＭＩ　 11981.02（-37.64　-0.31%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:13現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46128.00（+9.00　+0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6667.50（0.00　0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24519.00（-3.25　-0.01%）