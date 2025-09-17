欧州株 上げ幅縮小、仏ＣＡＣは下げに転じる
東京時間19:13現在
英ＦＴＳＥ100 9215.95（+20.29 +0.22%）
独ＤＡＸ 23344.68（+15.44 +0.07%）
仏ＣＡＣ40 7816.30（-1.92 -0.02%）
スイスＳＭＩ 11981.02（-37.64 -0.31%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:13現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46128.00（+9.00 +0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6667.50（0.00 0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24519.00（-3.25 -0.01%）
