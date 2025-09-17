ABCテレビ「秋改編」発表 月曜ナイトinナイト後に新枠・第1弾コント番組 火曜深夜に『テレビ千鳥』など【主な番組】
ABCテレビは17日、「秋改編」を発表した。月曜の「ナイトinナイト」枠に続いて「月よるビッグバン」と題した深夜枠を新設し、第1弾として、ユニットコント番『コント・デ・ンガナ』をスタートする。
【画像】『コント・デ・ンガナ』『すべての恋が終わるとしても』などABCテレビ新番組
『コント・デ・ンガナ』は、各賞レースで好成績を残してきた、ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭が出演し、“関西発”にこだわったコントという新しい文化を発信する。「放送に留まらない様々な展開を目指し、まさに“ビッグバン”のごとく、爆発力のあるコンテンツを視聴者の皆さまにお届けいたしますので、ぜひご期待下さい！」と予告した。
ドラマは、全国ネットの日10枠で『すべての恋が終わるとしても』、ドラマL枠では『君としたキスはいつまでも』を放送。このほか、『修学旅行で仲良くないグループに入りました』、『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』など。
このほかの番組では、『Travis Japan ノ JUST ！シン日本遺産』や『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』を紹介した。
また、テレビ朝日『テレビ千鳥』が、火曜深夜に放送される。
■『すべての恋が終わるとしても』
10月12日スタート、毎週日曜 午後10時15分〜11時9分
出演：葵わかな、神尾楓珠（W主演）
藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香／白洲迅、市川由 ほか
■『君としたキスはいつまでも』
10月19日スタート、毎週日曜 深夜0時10分〜0時40分
出演：小関裕太 ほか
■『修学旅行で仲良くないグループに入りました』
10月18日スタート、毎週土曜 深夜1時〜1時30分
出演：藤本洸大、簡秀吉
桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李 ほか
■『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』
11月9日スタート、毎週日曜 深夜1時10分〜1時45分
出演：犬飼貴丈、ゆうたろう、藤あさひ／塩野瑛久／和田颯／世古口凌、猪塚健太 ほか
■月よるビッグバン『コント・デ・ンガナ』
10月スタート、毎週月曜 深夜0時〜0時30分
出演：ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭 ほか
■『Travis Japan ノ JUST ！シン日本遺産』
10月スタート、毎週水曜 深夜1時39分〜2時15分
出演：Travis Japan（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）
■『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』
10月12日スタート、毎週日曜 深夜1時45分〜2時10分
出演：WILD BLUE（山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向）
【画像】『コント・デ・ンガナ』『すべての恋が終わるとしても』などABCテレビ新番組
『コント・デ・ンガナ』は、各賞レースで好成績を残してきた、ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭が出演し、“関西発”にこだわったコントという新しい文化を発信する。「放送に留まらない様々な展開を目指し、まさに“ビッグバン”のごとく、爆発力のあるコンテンツを視聴者の皆さまにお届けいたしますので、ぜひご期待下さい！」と予告した。
このほかの番組では、『Travis Japan ノ JUST ！シン日本遺産』や『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』を紹介した。
また、テレビ朝日『テレビ千鳥』が、火曜深夜に放送される。
■『すべての恋が終わるとしても』
10月12日スタート、毎週日曜 午後10時15分〜11時9分
出演：葵わかな、神尾楓珠（W主演）
藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香／白洲迅、市川由 ほか
■『君としたキスはいつまでも』
10月19日スタート、毎週日曜 深夜0時10分〜0時40分
出演：小関裕太 ほか
■『修学旅行で仲良くないグループに入りました』
10月18日スタート、毎週土曜 深夜1時〜1時30分
出演：藤本洸大、簡秀吉
桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李 ほか
■『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』
11月9日スタート、毎週日曜 深夜1時10分〜1時45分
出演：犬飼貴丈、ゆうたろう、藤あさひ／塩野瑛久／和田颯／世古口凌、猪塚健太 ほか
■月よるビッグバン『コント・デ・ンガナ』
10月スタート、毎週月曜 深夜0時〜0時30分
出演：ロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭 ほか
■『Travis Japan ノ JUST ！シン日本遺産』
10月スタート、毎週水曜 深夜1時39分〜2時15分
出演：Travis Japan（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）
■『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』
10月12日スタート、毎週日曜 深夜1時45分〜2時10分
出演：WILD BLUE（山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向）