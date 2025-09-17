嵐の櫻井翔が主演する１３日の日本テレビ「放送局占拠」は第９話が放送された。

次週が最終回。公式サイトのトップには、ある場所をクリックすると謎の動画が流れる仕掛けが施されており（現在は座敷童の目）、各話ごとに更新されている。動画の中には隠し文字があり、９話後の最新動画までをつなげると「Ｉ ｋｎｏｗ ｔｈｅ Ｔｒｕｅ ｉｄｅｎｔｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｐｕｐｐｅｔ Ｍａｓｔｅｒ ｉｓ Ｍｕｓａｓｈｉ」となる。

翻訳すると「私は傀儡子の本当の正体が武蔵だと知っている」。さすがに主人公が黒幕とは考えづらく、１０話後に「Ｍｕｓａｓｈｉ」に続く形でさらなる文字が加わるとみられる。

ここにきて傀儡子候補として急浮上しているのが前作「新空港占拠」で黒幕の「山猫」だった武蔵の姉・武蔵二葉（奥貫薫）。「Ｍｕｓａｓｈｉ」のあとに「’ｓ Ｓｉｓｔｅｒ」と続けば成立する。

「山猫」は莫大な財力と人脈をもとに政界や財界を操っていたとされ、方向性は傀儡子と酷似。実際に江戸時代の傀儡子が別名「山猫」と呼ばれていたことも信憑性を感じさせる。

公式サイトには、過去２シリーズをまとめた大きな相関図があり、過去作とのつながりが描かれる伏線だった可能性も。まさに「嘘…だろぉ」な展開とも言えるが、果たして…。