友達とおしゃべりしながら買い物をするのは、一人とはまた違う楽しさがありますよね。どの服が似合うかアドバイスをし合ったりするのも、一緒に買い物に行く醍醐味といえるでしょう。しかし、そのアドバイスが単なるダメ出しになってしまうと、友情にヒビが入ることもあるようで……。今回は、一緒に買い物に行った友達にダメ出しをされた話をご紹介いたします。

ファッションセンスをダメ出し

「久しぶりに友達と買い物に行ったときのこと。最近はネットで買ってばかりだったので、店に行くのが久しぶりだったし、なによりも友達と一緒に買い物に行くことをすごく楽しみにしていました。

ただ、好きなブランドの店に入って服を選んでいると、友達が『それは似合わないよ』『今日は私が選んであげるから』と言い張るんです。自分の服は自分で選びたいことを伝えると『前から思ってたけどさぁ……』『着てる服、いつも全然似合ってないよ』と言われました……。しかもアドバイス的なトーンじゃなくて、すごく見下してバカにしたような言い方で、イラッとしたしショックでしたね。最近おしゃれに目覚めたのは知っていたけど、人のファッションをダメ出しするのは違いますよね……」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年6月）

▽ アドバイスならありがたく受け入れますが、バカにした言い方をされると腹が立ちますよね。友達はアドバイスのつもりだったのかもしれませんが、言い方一つで伝わり方はだいぶ変わってしまうので、注意が必要です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。