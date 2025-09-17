Snow Man ¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËMarch¤âÈ¿±þ¡¡¡Ö¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Snow Man ¸þ°æ¹¯Æó¤ÈMarch¡Ê¥Þー¥Á¡¿¥Á¥å¥¿ー¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØDating Game～¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹¡ª¡©～¡Ù¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¦Lemino¤ÇÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸þ°æ¤¬»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡ÖºòÆü¤â´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡EP10¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö#Junji ¼ÒÄ¹¡×¡Ö#¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡×¡Ö#¥Õ¥§¥¹¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë»þ¤Û¤Ü¥ï¥¤¾Ð¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏMarch¤È¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦¸þ°æ¤Î»Ñ¤ä¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤ÆÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËMarchËÜ¿Í¤¬¥Ï¥°¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥É¥é¥Þ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Çー¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
