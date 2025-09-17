【台風】ダブル台風発生へ”台風のたまご”が2つ日本の南に 最大瞬間風速30メートル以上…このあとの進路と勢力を詳しくデータで見る 気象庁発表
熱帯低気圧 a
2025年09月17日16時05分発表
【写真を見る】【台風】ダブル台風発生へ”台風のたまご”が2つ日本の南に 最大瞬間風速30メートル以上…このあとの進路と勢力を詳しくデータで見る 気象庁発表
17日15時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 ルソン島
中心位置 北緯17度25分 (17.4度)
東経121度10分 (121.2度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度55分 (18.9度)
東経118度30分 (118.5度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
18日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度00分 (20.0度)
東経117度20分 (117.3度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)
東経114度40分 (114.7度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
20日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯22度30分 (22.5度)
東経113度05分 (113.1度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 260 km (140 NM)
■もうひとつの低気圧も台風に
熱帯低気圧 b
2025年09月17日16時15分発表
17日15時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯13度40分 (13.7度)
東経135度50分 (135.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
18日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経132度40分 (132.7度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)
東経133度00分 (133.0度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
20日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度55分 (17.9度)
東経131度40分 (131.7度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
21日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度20分 (19.3度)
東経129度10分 (129.2度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
22日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度40分 (19.7度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)