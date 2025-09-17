TOMORROW X TOGETHER、VRコンサートツアー第2弾決定！東京、大阪、愛知、福岡で開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERのVRコンサートツアー第2弾『TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK』が、10月10日より東京、大阪、11月14日より愛知、福岡にて開催される。

■“ゼロ距離”体験が“ときめき”とともに進化

前作『HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT』はアンケートで満足度99.5パーセントという驚異的な記録を樹立。今回は“ときめき”をテーマに、より進化したコンセプトと演出でファンの心を打ち抜く。

本作『TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK』は、前作で培ったVR撮影のノウハウをすべて注ぎ込み、よりいっそう精巧で熟練したクオリティでお届け。

■最新技術で実現する、究極の没入体験

AMAZEが制作する本VRコンサートは、ハイパーリアルな8K実写撮影や、Unreal EngineベースのVFX、AI超解像技術を駆使し、観客は12K解像度でアーティストを体験できる。

バーチャルCGではなく、実際のアーティストを撮影し、その姿を現実さながらに再現しており、まるでステージの真ん中に立っているかのような臨場感溢れる体験、そして、自分だけのためにパフォーマンスしてくれているかのような、「最前列以上の近さ」での究極の没入感が味わえる。上映スケジュールやチケット情報など詳細はイベント公式サイトで。

■来場者特典「6ステップ特典」配布決定

全6期間にわたり、それぞれ異なる特典を用意。訪れるたびに新しい特典と出会える、コレクション性の高いラインナップとなる。

■イベント情報

『TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK』

10/10（金）～11/09（日）東京・新宿バルト9、T・ジョイPRINCE品川、109シネマズプレミアム新宿

10/10（金）～11/09（日）大阪・T・ジョイ梅田

11/14（金）～11/30（日）愛知・109シネマズ名古屋

11/14（金）～11/30（日）福岡・T・ジョイ博多

