日向坂46、横浜港 大さん橋で15thシングル「お願いバッハ！」のスペシャルパフォーマンスを披露

日向坂46が、9月17日に15thシングル「お願いバッハ！」をリリース。これを記念して同楽曲のフルサイズパフォーマンスを初披露した。

■オフィシャルYouTubeチャンネルで生配信

この模様は、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルで生配信。メンバーは横浜港 大さん橋をステージに、横浜の街並みをバックに背負い、美しいロケーションと調和する形で、「お願いバッハ！」をパフォーマンス。

エネルギッシュかつキャッチーな振り付けと、曲中に流れる「G線上のアリア」でのWセンター金村美玖・小坂菜緒の優美なペアダンスがマッチした一日限りの特別なパフォーマンスで視聴者を魅了した。

日向坂46は、グループ周年メモリアルライブ『ひな誕祭』を2023年から神奈川・横浜スタジアムで実施しており、メンバーやファンにとって思い入れ深い横浜の街での披露となった。なお、スペシャルパフォーマンスの様子はアーカイブ配信されている。

なお、15thシングル「お願いバッハ！」はオリコンデイリーシングルランキング1位を獲得。9月20日からは、全国6都市13公演をまわる『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』がスタートする。

