北海道釧路市で、太陽光発電の開発を市長の許可制とする条例案が可決されました。



釧路湿原周辺で乱立するメガソーラーに対し、事実上規制を強める形ですが、どれほどの効果が期待できるのでしょうか。



（市議会）「議案第９３号、釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例を採決します。原案の通り可決しました」



さきほど釧路市議会で、太陽光発電の設置に関わる条例案が全会一致で可決されました。





これまでと大きく変わったのは、事業用の太陽光パネルを設置する際に“市長の許可”が必要となったことです。事実上、開発の規制を強めることが期待されます。

（武田記者）「今回の条例制定の背景にあるのは、釧路市内にいたるところで見られる太陽光発電施設の乱立にあります」



太陽光パネルの設置は建築基準法に当たらず、現時点で設置を規制する国の法律はありません。



釧路市北斗で進められているメガソーラーの建設工事では、８月に森林法違反となる伐採が発覚。



工事は一時中断されていますが、事業者の日本エコロジーは…



（松井政憲社長）「１か月～１か月半くらい工事を中断する見込み。今後は丁寧な協議を続けて事業を継続したい」

再生可能エネルギーの専門家は、太陽光発電の現状をこう説明します。



（北海道自然保護協会 佐々木邦夫常務理事）「“ここで建てるべきじゃない”というのがあっても、事業者は法に従って動く。自由な経済活動の一環の中で、アクセスが良い場所や送電しやすい場所での事業が増えていったと分析しています」



今回釧路市で可決された条例で、命令に従わない場合は「事業者名を公表する」としていますが、工事の中止を求めることはできません。



自治体の条例では規制に限界があります。



それでも、市民の立場から自然保護を訴えてきた市民はー



（釧路市民 今井亨さん）「（条例制定も）ある一定程度の規制ができるという意味ではよかった」



条例は１０月１日に施行され、２０２６年１月から適用されます。



自然保護の動きが活発する中…



釧路市北斗で工事を進める日本エコロジーの松井社長はー



（松井政憲社長）「新しい条例を事後的に適用しない形で、既存案件への丁寧な運用をお願いしたい。既存案件でも丁寧な協議は続けていきたい」



止まらぬ太陽光発電施設の開発に、条例はどの程度規制できるのか。



今後、運用する自治体の姿勢も問われます。

条例の大きなポイントが、今後釧路市内で事業者用の太陽光発電施設を建設する場合、市長の許可制になるということです。



これまではガイドラインに沿った届け出制となっていて、市長の許可は必要ありませんでした。



罰則については、現時点では罰金はなく、命令に従わない場合は企業名を公表するとしています。



しかしながら、国の法律で太陽光発電施設を規制する法律はなく、この条例の違反だけで工事の中止を求められるものではありません。



今後、この条例をもって自治体がどう判断していくのかがポイントになりそうです。