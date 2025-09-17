本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。8回に今季50号ソロを放ち、メジャー史上6人目の2年連続50号を達成した。ナ・リーグ本塁打王を争うライバルも、ベンチで特大の一発に注目していた。

4-6の8回無死走者なし。相手右腕ロバートソンが投じた内角の球をかっ飛ばした。右翼席へ飛び込む430フィート（約131メートル）の特大弾。ドジャースタジアムは大興奮となった。この日は投手としても5回無安打無失点の好投を披露。投打に存在感を示した。

ベンチで大谷の一発をチェックしていたのは、今季ここまで53本塁打を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いで大谷をリードするカイル・シュワーバー外野手。タブレットを片手に映像をコマ送りで確認。ライバル・大谷の打席に熱視線を送っていた。

テレビ中継でも映ったこの場面。X上の日本人ファンも多数反応した。

「シュワーバー、何をチェックしてるんだろう？ スイングの軌道？ 飛距離データ？」

「一流のスラッガーは、妬みより、参考にして更なる技術の向上を目指す貪欲さがある」

「オオタニさんの一振りはプロの選手でも研究するんですね！」

「結果を出す人はライバルの良いところを盗む」

「シュワーバーが大谷さんのホームラン数を意識してるのも面白い構図ですね」

「シュワーバーが大谷のHRをチェック！ この熱い戦いはシーズン最後まで続くぞ！」

「隣が捕手のリアルミュートだから、攻め方とか配球に関しての話しかな？」

「尊敬もしつつ、お互いにライバル心はバチバチなんやねぇ」

熾烈なホームランキング争いはリーグ最終盤まで続きそうだ。



