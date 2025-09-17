東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）の男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）は6メートル30の世界新記録をマークして3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。直後、客席にいた婚約者デザイア・イングランダーさんと熱烈なキスを交わし、大きな話題に。決勝から2日、イングランダーさんが最新2ショットを掲載している。

15日に行われた決勝。6メートル15で3連覇を決めた絶対王者は、世界新記録の6メートル30にバーを上げた。1回目、2回目は惜しい跳躍ながらバーが落下。最終3回目のアタック、人類で最も高く舞った。バーは揺れたものの、落ちることなく新記録が誕生。国立に大歓声が降り注ぎ、デュプランティスは雄叫びを上げた。

その直後だった。客席に駆け寄ると、婚約者デザイア・イングランダーさんを抱きしめ、熱烈キスを交わした。この場面は国立競技場内の大型ビジョンでも映し出されており、5万人のファンが目撃。美しいシーンに酔いしれた。イングランダーさんは自身のインスタグラムで「Forever proud（永遠の誇り）」と記し、客席で抱き合った場面を動画で投稿した。

日本のお茶の間の視線を釘付けにした2人。17日にはイングランダーさんは再びインスタグラムを更新し、ストーリー機能でデュプランティスと一緒に過ごす様子を公開した。丼と箸を手にしたイングランダーさんがラーメンをデュプランティスに食べさせている。決勝から2日、前人未踏の領域に突入した戦いを終え、超人も最愛のパートナーとリラックスした時間を過ごしているようだ。



（THE ANSWER編集部）