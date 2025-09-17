ÅÏî´½í¤µ¤ó¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡¼¡×²ÆµÙ¤ß¤Ï¡ÖÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡ª¡×¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÉ½¾ð¤ò¸ø³«¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤¿ÅÏî´¤µ¤ó¡£Äí±à¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤ß¡¢¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é²Æ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤ËÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÇÈ¤¬¥×¥é¥¹¤ËÂç¤¤¯¿¶¤ì¤¿¸å¡¢Æ±¤¸Ê¬¤À¤±¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤³¤ìÀº¿À¼À´µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ë¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤ÏµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³ú¤ß¤·¤á¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡¼¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡Ö¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£23Ç¯6·î¤ËPTSD¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Æ±7·î°Ê¹ß¤ËÃ´ÅöÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯8·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¡£
