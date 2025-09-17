元SMAPで「新しい地図」の稲垣吾郎（51）、草磲剛（51）、香取慎吾（48）が14日配信のABEMA「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）に出演。“売れた！”と感じた瞬間について語る場面があった。

スタジオトークでMCのキャイ〜ン・天野ひろゆきが「ちなみに自分有名になったなとかどういうところで感じました？」と質問した。香取は「もうそろそろ40年だからね〜」とひと言。

草磲は「街歩いて声かけられることが多くなった」と明かした。「『いいとも！』とか生放送に出た時とか、すごいかけられたりしたから、“有名になってきたのかな”と思った」と説明した。

天野も「俺はブラビ（ブラックビスケッツ）でレコード出した時に、でっかい看板に出るじゃない。それを見て『あ、俺いる！』と思って、俺有名なったなと思った」コメント。

稲垣も「期間限定とかで掲示されるとちょっと嬉しい。原宿の駅前とかでかいハリーポッターのあったから、車で通った時に写真撮っちゃったもん」と最近のエピソードを告白すると、草なぎが笑いながら「昔じゃなくてね」とツッコミを入れた。稲垣は「期間限定だから！」と弁明し、スタジオの笑いを誘った。