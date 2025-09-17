時に危なっかしい、アクロバティックな空中技でファンを魅了する“元体操選手”の美女レスラーが、鍛え抜かれた肉体がチラッと映える私服オフショットを披露。ストイックさとギャップに溢れた姿が反響を呼んでいる。

【画像】“元体操”金髪美女、美腹筋「チラ見せ」私服ショット

WWE女子スーパースターのティファニー・ストラットンが16日、自身のインスタグラムを更新。米ユニバーサル・スタジオで開催中の人気イベント「Halloween Horror Nights」を楽しむオフショットを公開した。

ムキムキの身体と金髪のビジュアルで“リアル筋肉バービー人形”とも称されるティファニーだが、圧巻ボディは私服でも隠しきれず。ノースリーブのトップスからは鍛え抜かれた美腹筋がチラッと映えており、写真を見たファンからも「すごい身体」「ナイスな私服だね！」「すごく楽しそう！」「完璧なプロポーション」などと絶賛されていた。

今年初めにWWE統一女子王座を戴冠すると、その後も多くの強敵を退け現在までその座を保持し続けている彼女だが、直近のWWE「SMAC DOWN」ではトップロープから場外へのムーンサルトがかわされ頭から落下するなど、ファンを心配させる場面も。それでも、華やかさとタフさを兼ね備え、WWE参入4年ながら絶対的地位を築きつつあり、ファンからの人気も日増しに高まっている。

