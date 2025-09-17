【ZARAのブルー】がセンス抜群！ 大人のサマ見え♡「デニムトップス」

コーデのアクセントになり、おしゃれ見えを狙えそうな「デニムトップス」が【ZARA（ザラ）】から登場！ 爽やかなデニム素材に、上品さとエッジの効いたデザインを掛け合わせた個性が魅力です。重ね着せずともセンス良く見えそうなトップスは、大人の秋コーデに取り入れれば、サマ見え間違いなしかも。

一点投入でコーデが映えるデニムトップス

【ZARA】「ZW COLLECTION デニムキモノシャツ」\8,590（税込）

大胆なケープスリーブデザインが印象的な、ウォッシュ加工したデニム素材のシャツ。袖が着物風に広がるようなシルエットで、コーデにアクセントをプラスできそう。フロントボタンが隠れる上品なデザインもポイント。きれいめボトムスを合わせて、センス良い大人のモードコーデを楽しんで。

フェミニンとカジュアルのバランスが絶妙

【ZARA】「オーバーサイズ デニムフルイドシャツ」\7,990（税込）

ギャザーが施され、ふわっとしたシルエットが素敵なオーバーサイズシャツ。Vネックにリボンが付いたデザインで、カジュアルなデニム素材ながらもフェミニンな雰囲気を楽しめそうです。オーバーサイズならではのリラックス感があり、ラフな抜け感も演出できます。

