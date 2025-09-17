cinema staffとw.o.d.、ツーマンライブ開催決定
cinema staffとw.o.d.によるツーマンライブが、20月16日（木）にShibuya WWWに開催される。
このライブは、カセットテープの祭典を祝う国際的な年次イベント「CASSETTE STORE DAY（CASSETTE WEEK）JAPAN」の10周年アニバーサリー企画として開催されるもので、マクセル製品とのコラボが決定したcinema staffと、これまでも多数のカセットテープをリリースしているw.o.d.という、カセットテープに縁の深いバンド同士の対バンとなる。
ライブ会場の一部スペースでは、マクセルブランドによるカセットテープ／カセットプレーヤーに加えて、アナログメディアの製造を行うCASSETTE EXPRESSによる展示も行われる。ライブの興奮のみならず、カセットテープの魅力も味わうことができる特別な一夜となるものだ。
CASSETTE WEEK JAPAN 2025 10th Anniversary LIVE at Shibuya WWW
2025年10月16日（木）
＠Shibuya WWW
OPEN 18：00 / START 19：00
出演：cinema staff / w.o.d.
ADV：\4,000+1Drink
主催：株式会社Side-Bクリエーションズ / CASSETTE EXPRESS
協力：マクセル株式会社
協賛：株式会社電響社
Ticket https://eplus.jp/sf/detail/4403770001-P0030001
[問]https://cassettestoreday.jp