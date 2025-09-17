スピッツ、トリビュートアルバム『JUST LIKE HONEY 〜『ハチミツ』20th Anniversary Tribute〜』ストリーミング配信開始
スピッツが、『ハチミツ』発売から30周年を迎えたことを記念して、ちょうど10年前に企画発売されたトリビュートアルバム『JUST LIKE HONEY 〜『ハチミツ』20th Anniversary Tribute〜』をストリーミング配信したことを発表した。
ASIAN KUNG-FU GENERATION、indigo la End、鬼龍院 翔、クリープハイプ、10-FEETなど、錚々たるアーティストを集めて、アルバムまるごとカバーをしたトリビュートアルバム。アルバム収録順の11曲に加えて、シングル「ロビンソン」のカップリングで、ライヴでは最重要曲である「俺のすべて」も最後に収められた全12曲となっている。
■『JUST LIKE HONEY 〜『ハチミツ』20th Anniversary Tribute〜』
配信：https://umj.lnk.to/spitz20th
オリジナル発売：2015年12月23日
◆収録曲
01.「ハチミツ」 赤い公園
02.「涙がキラリ☆」 10-FEET
03.「歩き出せ、クローバー」 NICO Touches the Walls
04.「ルナルナ」 鬼龍院翔(ゴールデンボンバー)
05.「愛のことば」 indigo la End
06.「トンガリ’95」 LAMP IN TERREN
07.「あじさい通り」 クリープハイプ
08.「ロビンソン」 9mm Parabellum Bullet
09.「Y」 GOOD ON THE REEL
10.「グラスホッパー」 ASIAN KUNG-FU GENERATION
11.「君と暮らせたら」 初恋の嵐 feat. 曽我部恵一
Bonus Track「俺のすべて」 SCOTT MURPHY