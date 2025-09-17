INORAN、『ニライカナイ-Rerecorded-』メインビジュアル解禁。発売記念トーク配信決定も
INORANが、9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』のメインビジュアルを公開した。
『ニライカナイ』は、2007年、ソロ活動10周年のタイミングでリリースされたアルバム。タイトルは、沖縄の“理想郷”を意味する言葉で、INORANが当時インスピレーションを受けた沖縄での一日の風景を、全10曲を通して描いた作品。現在もファンから人気の高い、この『ニライカナイ』が18年の時を経て、再録音された『ニライカナイ -Rerecorded-』として、新たに生まれ変わる。
リード曲「Determine」先行配信に続き、全曲のダイジェスト試聴も解禁され、その進化の片鱗が、徐々に明らかとなってきた『ニライカナイ -Rerecorded-』だが、本日公開されたメインビジュアルは、そのジャケット写真と世界観を共有する渾身のショットだ。未来へ向け進んでいく力強さを感じさせる『ニライカナイ -Rerecorded-』を象徴する1枚となっている。
そんなメインビジュアル公開と同時に、アルバム発売日である9月24日には、スペシャルトーク番組が生配信されることも発表された。INORANオフィシャルYouTubeチャンネル、ニコニコ公式チャンネル「INORAN BAR」にて、同時に配信されるスペシャル番組では、INORAN自身が、各楽曲への思い、制作秘話などをたっぷりと語るとのことだ。
また本作の発売を記念して、9月20日から10月19日まで、全国4カ所のCDショップでリリースイベントを開催。各店舗でのCD購入者を対象としたサイン会は、各ショップともまだ若干の参加枠があるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
本作を引っ提げて開催される＜INORAN TOUR Determine 2025＞は、9月27日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに、全国10カ所11公演が行われる。チケットは各プレイガイドにて一般販売受付中だ。
■＜New Album「ニライカナイ-Rerecorded-」発売記念スペシャル・トーク配信＞
◇放送日時
2025年9月24日（水） 20:00放送開始
◇視聴ページ
Niconico https://live.nicovideo.jp/watch/lv348736380
YouTube https://www.youtube.com/live/fxB_1zdQXhQ
※全編無料放送。どなたでもご覧いただけます。
※ニコニコ「INORAN BAR」有料会員の方は、放送終了後、会員限定特別パートをご覧いただけます。
■アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』
発売日：2025年9月24日（水）
◆通常盤（CD only）
品番：KICS-4228 POS：4988003- 660208
アルバム価格：定価3,520円（税込）
・通常盤先着購入特典：チケットファイル
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4228/
・収録内容
01. Determine
02. Unstoppable
03. Diffused reflection
04. Walk along
05. Cloudiness
06. 時の色
07. Anything
08. I miss you
09. Discus
10. 存在のカケラ
◆KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-
仕様：CD + Blu-ray ＋ 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-＋オリジナルTシャツ
品番：NKZC-60/61 POS：4988003-656812
価格18,700円（税込）
商品ページ：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gECB-1801/
・CD：通常盤と同内容
・Blu-ray収録内容（予定）
「Determine」 Music Video
Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」
・オリジナル写真集
・オリジナルTシャツ（サイズM / L / XL）
・初回封入特典：購入者限定イベント抽選参加券
イベント開催日程：11月22日（土）
会場：当選者のみにお知らせいたします。
イベント内容：トーク＆握手会
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16428/
■リリースイベント
◆対象商品
2025年9月24日発売 INORAN『ニライカナイ -Rerecorded-』
通常盤：CD ONLY | KICS-4228 | 定価：￥3,520（税込）
・イベント内容：アナザージャケットサイン会
・日程：
9月20日（土）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
9月21日（日）東京・HMV&BOOKS SHIBUYA
10月4日（土）福岡・タワーレコード福岡パルコ店
10月19日（日）仙台・タワーレコード仙台パルコ店
※詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16421/
※店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください
■＜INORAN TOUR Determine 2025＞
2025年
09月27日（土） 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
10月03日（金） 福岡DRUM Be-1
OPEN 18:00 / START 18:30
10月05日（日） 広島SECOND CRUTCH
OPEN 16:30 / START 17:00
10月11日（土） 梅田CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
10月12日（日） 神戸VARIT.
OPEN 16:30 / START 17:00
10月18日（土） 仙台darwin
OPEN 16:30 / START 17:00
10月25日（土） 水戸LIGHT HOUSE
OPEN 16:30 / START 17:00
10月26日（日） 柏PALOOZA
OPEN 16:15 / START 17:00
11月01日（土） 名古屋CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
11月02日（日） LIVE ROXY 静岡
OPEN 16:30 / START 17:00
11月15日（土） 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
◆チケット料金
・プレミアム・チケット
スタンディング ￥11,000（税込）
※Tシャツ・チケット（FREE SIZE／公演ごとにプリント色違い）
※入場整列用リストバンド付
・通常チケット
スタンディング ￥8,000（税込）
※入場順は、(1)プレミアムチケット→ (2)通常チケット の順となります。
※いずれもドリンク代別
▼イープラス最速先行受付中
https://eplus.jp/inrn2025/
受付期間：8月11日（月・祝）23:59まで
