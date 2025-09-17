INORANが、9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』のメインビジュアルを公開した。

『ニライカナイ』は、2007年、ソロ活動10周年のタイミングでリリースされたアルバム。タイトルは、沖縄の“理想郷”を意味する言葉で、INORANが当時インスピレーションを受けた沖縄での一日の風景を、全10曲を通して描いた作品。現在もファンから人気の高い、この『ニライカナイ』が18年の時を経て、再録音された『ニライカナイ -Rerecorded-』として、新たに生まれ変わる。

リード曲「Determine」先行配信に続き、全曲のダイジェスト試聴も解禁され、その進化の片鱗が、徐々に明らかとなってきた『ニライカナイ -Rerecorded-』だが、本日公開されたメインビジュアルは、そのジャケット写真と世界観を共有する渾身のショットだ。未来へ向け進んでいく力強さを感じさせる『ニライカナイ -Rerecorded-』を象徴する1枚となっている。

そんなメインビジュアル公開と同時に、アルバム発売日である9月24日には、スペシャルトーク番組が生配信されることも発表された。INORANオフィシャルYouTubeチャンネル、ニコニコ公式チャンネル「INORAN BAR」にて、同時に配信されるスペシャル番組では、INORAN自身が、各楽曲への思い、制作秘話などをたっぷりと語るとのことだ。

また本作の発売を記念して、9月20日から10月19日まで、全国4カ所のCDショップでリリースイベントを開催。各店舗でのCD購入者を対象としたサイン会は、各ショップともまだ若干の参加枠があるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

本作を引っ提げて開催される＜INORAN TOUR Determine 2025＞は、9月27日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに、全国10カ所11公演が行われる。チケットは各プレイガイドにて一般販売受付中だ。

■＜New Album「ニライカナイ-Rerecorded-」発売記念スペシャル・トーク配信＞

2025年9月24日（水） 20:00放送開始

Niconico https://live.nicovideo.jp/watch/lv348736380

YouTube https://www.youtube.com/live/fxB_1zdQXhQ

※全編無料放送。どなたでもご覧いただけます。

※ニコニコ「INORAN BAR」有料会員の方は、放送終了後、会員限定特別パートをご覧いただけます。

■アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』

発売日：2025年9月24日（水） ◆通常盤（CD only）

品番：KICS-4228 POS：4988003- 660208

アルバム価格：定価3,520円（税込）

・通常盤先着購入特典：チケットファイル

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4228/ ・収録内容

01. Determine

02. Unstoppable

03. Diffused reflection

04. Walk along

05. Cloudiness

06. 時の色

07. Anything

08. I miss you

09. Discus

10. 存在のカケラ ◆KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-

仕様：CD + Blu-ray ＋ 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-＋オリジナルTシャツ

品番：NKZC-60/61 POS：4988003-656812

価格18,700円（税込）

商品ページ：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gECB-1801/

・CD：通常盤と同内容

・Blu-ray収録内容（予定）

「Determine」 Music Video

Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」

・オリジナル写真集

・オリジナルTシャツ（サイズM / L / XL）

・初回封入特典：購入者限定イベント抽選参加券

イベント開催日程：11月22日（土）

会場：当選者のみにお知らせいたします。

イベント内容：トーク＆握手会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16428/

■リリースイベント ◆対象商品

2025年9月24日発売 INORAN『ニライカナイ -Rerecorded-』

通常盤：CD ONLY | KICS-4228 | 定価：￥3,520（税込） ・イベント内容：アナザージャケットサイン会

・日程：

9月20日（土）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店

9月21日（日）東京・HMV&BOOKS SHIBUYA

10月4日（土）福岡・タワーレコード福岡パルコ店

10月19日（日）仙台・タワーレコード仙台パルコ店

※詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16421/

※店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください

■＜INORAN TOUR Determine 2025＞ 2025年

09月27日（土） 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 10月03日（金） 福岡DRUM Be-1

OPEN 18:00 / START 18:30 10月05日（日） 広島SECOND CRUTCH

OPEN 16:30 / START 17:00 10月11日（土） 梅田CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 10月12日（日） 神戸VARIT.

OPEN 16:30 / START 17:00 10月18日（土） 仙台darwin

OPEN 16:30 / START 17:00 10月25日（土） 水戸LIGHT HOUSE

OPEN 16:30 / START 17:00 10月26日（日） 柏PALOOZA

OPEN 16:15 / START 17:00 11月01日（土） 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 11月02日（日） LIVE ROXY 静岡

OPEN 16:30 / START 17:00 11月15日（土） 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 ◆チケット料金

・プレミアム・チケット

スタンディング ￥11,000（税込）

※Tシャツ・チケット（FREE SIZE／公演ごとにプリント色違い）

※入場整列用リストバンド付

・通常チケット

スタンディング ￥8,000（税込）

※入場順は、(1)プレミアムチケット→ (2)通常チケット の順となります。

※いずれもドリンク代別 ▼イープラス最速先行受付中

https://eplus.jp/inrn2025/

受付期間：8月11日（月・祝）23:59まで