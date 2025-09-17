ホロライブ・ロボ子さん、牛乳と間違えて“まさかの物”を購入「色は一緒」「しぼりたてって書いてあるし…？」
「ホロライブ」所属のVTuber・ロボ子さんが、17日までに自身のエックスのサブアカウントを更新。牛乳と間違えて購入してしまった品を公開し、ファンを困惑させた。
【写真】ロボ子さんが牛乳と間違えたものとは？
0期生のロボ子さんは、たびたび「PON（VTuber界隈で“ミス”を指す言葉）」を披露することで知られており、過去にはチヂミを作ろうとしてニラと間違えてネギを購入するという珍事も起こしている。
今回もエックスで「牛乳だと思って買ったのに…あれ」とコメントし、実際には紙パック入りの日本酒を買ってしまったことを報告。白と青の配色に加え「しぼりたて」の文字があったため、見間違えてしまったのかもしれない。
ロボ子さんの新たな「PON」に、ファンからは「そうはならんやろ」「色は一緒」「しぼりたてって書いてあるし…？」「なんというか…よく休んでw」などの声が寄せられている。
引用：「ろぼちゃん充電中」エックス（＠maybe_robochan）
