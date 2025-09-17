山田優、特徴的なセットアップで笑顔 『バーニーズ ニューヨーク』は楽しめる場所で「母と来ても、主人と来ても」
モデルの山田優が17日、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で行われたリニューアル記念イベントに参加した。
【全身ショット】素敵です！特徴的なセットアップで登場した山田優
特徴的なセットアップで登場すると山田は「前と後ろの顔が全然違う。それがすごくかわいい。上だけ、下だけでもかわいいんです」とひらひらさせていた。よく同店舗を訪れるそうで「お買い物によく来ているんですけど、誰と来ても楽しめる。母と来ても、主人と来ても、子供たちと来てもお茶が飲めたり。みんなで来ても楽しい『バーニーズ ニューヨーク』だなと思います」とアピールしていた。
バーニーズ ニューヨーク銀座本店オープン以来初となるリモデルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしつつ、未来に向けた創造的な挑戦によって新たな価値を生み出す空間へと進化。新たなコンセプトによるフロア、五感を刺激するラグジュアリーな体験コンテンツ、限定商品や初登場ブランドなどを用意し、より洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”として新たに生まれ変わる。
