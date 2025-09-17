ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗（３０）が１７日、都内で主演映画「秒速５センチメートル」（１０月１０日公開）の完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。

今作は「君の名は。」「天気の子」などで知られるアニメ監督・新海誠氏の２００７年に公開された映画の実写化で、松村は初の単独主演。観客を見渡し、「夢の中でしゃべっているよう。とにかく届くのが楽しみですね」と笑顔だった。

トークの中盤では新海氏が登壇。「２０年ぐらい前にアパートの一室で、見よう見まねでつくった作品。心残りがぎゅっとつまった、でもいとおしい映画」と思いを明かし、「（実写化を）見ているうちに、なんだか良く分からないけど涙が出てきた。皆さん期待してくださっていい」と強調した。

これに松村は「原作がある以上『原作者の方にとってのいい映画』を大切にしたかった。かなり不安でもあったんですけど、こういう感想をいただくとやっと安心できる」と胸をなでおろした。

イベントには高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、上田悠斗、白山乃愛、宮粼あおい、吉岡秀輶、奥山由之監督も登壇した。