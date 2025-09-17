タレント梅宮アンナ（53）と、7歳年上のアートディレクター世継恭規さん夫妻が17日、都内で「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席した。

リニューアルを祝したフォトコールに登場した。2人そろって初めての公の場。カメラの前でハグするなど仲むつまじい様子を見せた。梅宮は「私たちとしては、手をつないだりは日常の、普通のことですね。普通に、こんな感じです」と話した。

梅宮が白いワンピースを着ることを先に決め、世継さんがそれに合わせたコーディネートを組んだという。梅宮からマイクを向けられた世継さんは「暑かったんで涼しい格好で来ました。会社に行った（服装の）まま来ました」と話した。

2人は5月に結婚。記憶に残る夫婦のエピソードを聞かれた梅宮は「昨日のことですけども」と話し始めた。「実家が京都なので、お墓参りと敬老の日ということで、2人でドライブをして京都まで往復、車で行きました。車中、そういう時間がいいなあと。2人で運転しあって。サービスエリアがすごく楽しくて、たくさんいろいろ買ってましたけどね。もちろんけんかもしますし、でも1つ1つこう、けんかしながら夫婦ができていくんではないかなと思ってます」と話した。