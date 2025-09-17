河北裕介「さすがだな」使用感に感心！プロも納得のハイブラマルチコスメ
河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第5弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【VALENTINO BEAUTY編】』を投稿。ブランドのPRではあるものの、河北さんなりの使用感について語ってくれていました！
■リップ＆チーク
動画内で登場したのはこちら！
ヴァレンティノ ビューティ/リキロッソ 128R NUDE AT LAST 税込7,040円（公式サイトより）
マットリップとしてもチークとしても使える、マルチカラー！
こちらをモデルさんへ使用した河北さんは「さすがだな、マジかすごいな」と驚いたようにコメント。
その仕上がりについて「マットなんだけど、色がムラになりにくくて、すごく伸ばしやすい」「発色もすごい綺麗」とメイクの発色についてはもちろん、使いやすさも評価！
続けて「表面がサラッとしてるから」「崩れにくいと思います」「美しい」とメイクの持ちについても語っていました！
■動画もチェック
動画内ではその他のコスメも紹介しながら使用感を語ってくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。