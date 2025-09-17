中国コスメブランド「JUDYDOLL（ジュディードール）」より、「もけアイロンティント」全6色が9月中旬よりロフト、PLAZA、ドン・キホーテにて順次販売を開始する。

■もけもけブラシ

「もけアイロンティント」は、ブランドの人気アイテム「アイロンティントリップ」の待望のリニューアル商品。より鮮やかに、より塗りやすいチップに進化した「もけアイロンティント」は、ひと塗りで理想の唇を叶える新定番リップ。

新ブラシが液をたっぷり含み、一塗りで発色！まるで鏡のような輝きとみずみずしさ。カップに色移りもしにくい。

■商品情報

株式会社mimi-Japan

もけアイロンティント【全6色】価格：1,694円（税込）

02 爆甘イチゴ甘さはじける完熟ストロベリーピンク。

04 青春ラズベリーみずみずしいラズベリーピンク。

06 素肌ウーロンすっぴん唇のような絶妙ヌーディーブラウン。

09 山査子(さんざし)タンフルタンフルのような艶めくレッド。

10 燻製フィグ大人の魅力がにじむ完熟いちじくレッド。

11 破壊ベリークールなのにスイートなベリーピンク。