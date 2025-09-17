ジルスチュアート ビューティが、"クリスタルブルーム"シリーズの世界観を表現したリップ美容液「クリスタルブルーム リップブーケ セラム」より5色うち限定2色を2025年10月3日（金）より発売する。

■新色が登場

花々のエッセンスがとけ込んだような、うるおい溢れるリップ美容液から、秋の訪れを感じる道で清らかに咲く花々をイメージした新色3色と限定2色が登場。

「クリスタルブルーム リップブーケ セラム」はジンジンとした温感と、スースーとした冷感のあるリップ美容液。高い保湿効果でたっぷりのうるおいをあたえるメルティングフィットオイル、唇を厚い膜で包み、ツヤをあたえて保護するクリスタルコーティング成分、さらに５種類の植物由来の保湿成分を配合。ふっくらぷるんと、ツヤ高い唇へとみちびいてくれる。クリスタルブルームの香り。

■商品情報

JILL STUART

ジルスチュアート クリスタルブルーム リップブーケ セラム全5色うち限定2色6mL 各3,740円

13 twinkle cosmos14 ranunculus sparkle15 salvia rouge★114 lustrous begonia★115 clear leucocoryne