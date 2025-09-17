カネボウ化粧品は、スキンケアブランド「DEW（デュウ）」から、一昨年秋発売の「DEW タンタンコンクドロップ」を進化させ、「DEW タンタンコンクドロップα」として、リニューアル発売する。美しく弾むようなハリを与え、美フォルム（キメの形が美しい状態）な肌へ導く。ヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na）（保湿）を2倍（従来品比）増量配合し、新たに「ブクリョウタケエキス」をプラスした独自開発成分「ヒアロバウンスヴェール プラス（保湿）（ヒアルロン酸Na、べへネス−2、マイクロクリスタリンワックス、メチルセリン、アセチルグルコサミン、ワレモコウエキス、酵母エキス、ブクリョウタケエキス）」を配合した。9月20日から発売する。

濃密でなめらかな心地よい感触や安心感に包まれるような香りはそのままにパワーアップし、肌に塗った瞬間、もたつき感なくググッとのびて、フェイスラインまで抜かりなく密着する。

商品特長は、2種のヒアルロン酸Na（保湿）を組み合わせ、配合量を2倍に増量した。新たに「ブクリョウタケエキス」をプラスした独自開発成分「ヒアロバウンスヴェール プラス」を配合している。「ヒアロ弾力膜（ヒアルロン酸Na（保湿）配合のうるおってハリ肌に導く弾力のある膜）」が進化し、美しく弾むようなハリを与える。

また、濃密なコクのあるクリームが、肌に乗せると柔らかなテクスチャーに変化。フェイスラインに沿って引き上げるようになじませると、ググッとのびて、ピタッと瞬感密着する。うるおってもっちりと弾むようなハリ肌に導く。安心感に包まれるようなミルキーグリーンフローラルの香りとなっている。

［発売日］9月20日（土）

