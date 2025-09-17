タイ・エアアジアXは、バンコク/ドンムアン〜リヤド線を12月2日に開設すると発表した。

火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はプレミアムフラットベッド30席、エコノミークラス255席の計285席を配置した、エアバスA330-300型機を使用する。所要時間はバンコク/ドンムアン発が8時間20分、リヤド発が7時間10分。

グループでは、エアアジアXがクアラルンプールからジェッダとメディナへ乗り入れており、リヤドには初就航となる。タイ・エアアジアXによる中東路線は初めてで、今月にはアルマトイ、仙台への就航を発表している。

バンコクとリヤドの間は、スワンナプーム発着でサウディアが週3往復を運航している。

パトラ・ブーサラウォン最高経営責任者（CEO）は記者会見で、ASEAN各国のほか、日本などからの乗り継ぎ需要のほか、サウジアラビアからはプーケットやクラビなど、タイ各地の観光地へのレジャー需要も取り込みたい考えを示した。

■ダイヤ

XJ920 バンコク/ドンムアン（16：00）〜リヤド（20：20）／火・木・土・日

XJ921 リヤド（21：35）〜バンコク/ドンムアン（08：45+1）／火・木・土・日