森永製菓は、味わい・香り・くちどけにこだわった本格的なチョコレート「カレ・ド・ショコラ」ブランドのパッケージデザインをリニューアルして9月下旬から発売します。また、新たなフレーバーとして芳醇なナッツの味わいが楽しめる「カレ・ド・ショコラ＜ジャンドゥーヤ＞」と、サクサクほろほろとした食感の「カレ・ド・ショコラ＜ラングドシャ＞」を9月30日から発売する。



「カレ・ド・ショコラ＜ラングドシャ＞」

同社は、1918年に日本で初めて原料であるカカオ豆からのチョコレートの一貫製造に成功した。「カレ・ド・ショコラ」は、日本のチョコレート製造のパイオニアである同社が、原料・製法・形など細部までこだわり抜いたチョコレートになっている。家事や仕事など忙しい現実から離れて一息つきたい時のご褒美にぴったりの「ご自愛ショコラ」だという。

今回の新商品では、本格的なナッツの香りやこだわり抜いたラングドシャとホワイトチョコの贅沢な味わいを楽しめる。上質で優雅なひとときを彩る新商品の発売によって、消費者に笑顔を届けていく考え。

2003年、日本にもコーヒーにチョコレートを添える文化を広めたいとの想いから、「カレ・ド・ショコラ」の開発はスタートした。大人女性の“ひとり時間”を贅沢なものにするチョコレートを目指し、原料や形、品質など全てにおいて、細部までこだわり抜いた。日本のチョコレート製造のパイオニアである森永製菓が、長年にわたり蓄積した技術とチョコレートへの情熱をそそいだ集大成となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月30日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp