【エディージャパン検証】隙のない展開でトンガに大勝も、力負けした局面が残した課題

2025年パシフィックネーションズカップ準決勝がラグビー日本代表（世界ランク13位、以下ジャパン）とトンガ代表（同16位）との間で、アメリカコロラド州で現地時間の9月14日に行われ、ジャパンが62-24のスコアで勝利した。ジャパンは同国との対戦成績を11勝9敗とし、2017年から続く連勝を4に伸ばした。

【動画】62-24で大勝したトンガ戦のハイライトを見る

結果だけ見れば62得点、38点の得失点差はいずれも同国との対戦史上最多で、大勝といって良い一戦だった。ただし、手放しで喜ぶわけにはいかない課題が散見された。

まず、簡単に先制を許してしまったこと。試合開始のマイボールキックオフから守勢の流れを断ち切ることができずに、トライライン前の敵ボールラインアウトからあっさりと先制トライを奪われてしまった。

トンガというチームはプレーの精度に問題がある反面、一度調子づかせてしまうととてつもないパワーを発揮することがある。そうした危険を回避するためにもジャパンの方が先制点をもぎ取りに行くべきだった。

またランキング上位国はしょっぱなからエンジンを全開にして大量点を取り、点差を詰めようと焦るチームのミスにつけ込んでさらに得点を重ねるという狡猾さを持っている。今後のことを考えても、先制点を与えたことは大いに反省すべき点だろう。

前半に取られた3つのトライがいずれもトンガ選手の強力なフィジカルに屈してのものだったことも気になる。トライライン前の肉弾戦になると、ダブルタックルでも防ぎきれなかった。10月下旬から11月にかけて対戦する強豪国は、いざとなったら、トンガ以上に徹底したフィジカル勝負に持ち込むパワーと技術を持ち合わせている。ラインアウトモールへの対応も含め、早急に対策を講じるべきだろう。

進歩が感じられたのは、最後まで運動量が落ちなかったフィットネス面だろうか。特に5トライを奪った後半は、スタミナ切れを起こしていたトンガを尻目にジャパンの選手たちの動きは軽やかそのもので、無理やりフィジカル勝負にこようとするトンガのプレッシャーを見事にいなしてチャンスを作りトライに結びつけていた。