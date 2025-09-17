窓まわりと間仕切りの総合メーカー、ニチベイは、「シャレード」「シャレードタスク」をモデルチェンジし、10月1日から発売する。「シャレード」「シャレードタスク」は空間の使用目的に合わせて、簡単に間仕切ったり格納したりすることができる店舗・オフィス・住宅用間仕切り。引手・把手の意匠性や操作性向上に加え、アウトセットタイプに「正面付け」が新たに登場し、より多様な空間作りに貢献する。

従来の天井付け仕様に加え、壁面にしか下地がない場合に対応可能な「正面付け」が登場する。出入口扉、キッチン収納、クローゼットの目隠しなどに使用できる。意匠性を高めるコンパクトなレールカバーは、ホワイトとブラックを用意。オプションの「ソフトクローズ機能」は、勢いよくパネルを動かしてもゆっくりと静かに閉まり、指の挟み込みやパネルの衝突音を防止する。





引手をリニューアルした「シャレード」は、操作性が向上し、空間に馴染むスマートな意匠になった。カラーはフレームと同系色のホワイト、シルバー、ブラックをラインアップする。

把手をリニューアルした「シャレードタスク」では、格納レールタイプ、折れ戸タイプ（折れ戸タイプ シングルレールのみ）は把手の形状を変更し、安全性が向上した。また、アウトセットタイプに専用の把手を設定し、操作性が向上した。カラーはそれぞれライトグレイとブラックをラインアップする。

［小売価格］7万6000円〜

※シャレードタスク 3段化粧パネル アウトセットタイプ（床レール有）1ユニットの場合

※上記価格には消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれていない

［発売日］10月1日（水）

ニチベイ＝https://www.nichi-bei.co.jp