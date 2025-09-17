

左から：「ma＆me Latte ボディソープ」（液体タイプ／泡タイプ）、「ma＆me Latte トリートメント ボディミルク」

クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、親子で一緒に使えるヘアケア＆スキンケア商品を展開する「ma＆me Latte（マー＆ミー ラッテ）」から、宝島社の北欧デザインブランド「kippis（キッピス）」とコラボレーションしたデザインパッケージの「ボディソープ」2種（液体タイプ・泡タイプ）と「トリートメント ボディミルク」を10月8日に数量限定で発売する。

「マー＆ミー」は、大人と子どもの異なるダメージをどちらもケアして、“わたしにも、こどもにも、うれしい。”をかなえるヘアケア＆スキンケア商品を展開している。バスタイムやお風呂あがりは子どもとの大切なコミュニケーションの時間と考え、このかけがえのない時間を豊かにする提案をしてきた。

このような「マー＆ミー」の活動のひとつとして展開する、北欧デザインブランド「kippis」とのコラボレーションデザインパッケージは、毎回、子育てファミリーに好評を得ている。今回は、「kippis」デザイナーの一人、「Eri Shimatsuka」氏がデザインした「Metsaretki（メッツァレトゥキ）」という“森におでかけ”をテーマにしたテキスタイルが「マー＆ミー」のパッケージを彩る。このテキスタイルは、くまのクルタと垂れ耳のウサギのトプソが森でベリー摘みをする様子を描いている。

親子で使える「マー＆ミー」の「ボディソープ」と「ボディミルク」は保湿成分「プレミアムWミルクプロテイン」配合で、大人と子ども、ふたりの繊細な肌をケアし、アップル＆ピオニーの香りでやさしく包みこむ。まるで絵本から抜き出したかのような心温まるデザインで、自然と笑みがこぼれ、親子の会話も弾むバスタイムを過ごすことができる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月8日（水）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp