ファンケルは、10月15日から、「やわ肌ミルク洗顔＜オレンジアロマ＞」（容量：120mL）を、通信販売、直営店舗、一部の一般流通にて数量限定で新たに発売する。ぬくもりを感じるオレンジの香りで一日の始まりに心地良く、前向きな気持ちを感じられる朝用のミルク状洗顔料となっている。

昨年10月に、朝の肌状態に着目し、ふっくらやわらかな肌に洗い上げる朝用のミルク状洗顔料として発売した「やわ肌ミルク洗顔」は、多くの消費者から支持を得て、今年度上期の計画比が150％を達成した。この好調な結果を受け、今回香り付きの限定品を数量限定で発売することとした。

同製品は、「やわ肌ミルク洗顔」の機能をそのままに、天然精油をブレンドしたぬくもりを感じるオレンジアロマを配合した。朝の涼しさを感じ始める季節に向け、温かみのあるオレンジの香りにふんわりと心地良く包まれ、前向きな気持ちで一日が始められる洗顔タイムを届ける。

製品特長は、洗顔しながら、しっとりやわらかい肌に導く。うるおい不足、テカリ、ベタつきやメイク崩れの原因となる悪玉皮脂（遊離脂肪酸）を選択的に落とす。肌荒れ防止成分（グリチルリチン酸2K）を配合した。じか塗りしてすすぐだけで洗顔が完了。素早く洗い流せる。天然精油（オレンジアロマ）の香り付き（同品のみの特長）。

柔軟うるおい成分「グリセリン」「発酵ヨーグルトエキス」と柔軟オイル成分「バオバブオイル」を配合した角層柔軟処方で、水分と油分のバランスを整え、しっとりやわらかい肌に導く。うるおい不足、肌荒れ、朝のテカリ・ベタつきやメイク崩れの原因となる悪玉皮脂（遊離脂肪酸）を、選択的に落とす「ベタつきオフ成分」を配合している。すすぎの際に水を加えると、一気に洗い流せる独自の処方を採用。泡立てる必要がなく、肌にじか塗りしてすぐに洗い流せ、忙しい朝に時間短縮で洗顔ができる。肌荒れ防止のグリチルリチン酸2Kを配合。肌にやさしい洗顔料となっている。朝に心地良く前向きな気持ちになれる、ぬくもり感のある天然精油をブレンドしたオレンジアロマの香り。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］10月15日（水）

ファンケル＝https://www.fancl.jp