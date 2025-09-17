「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に約3500店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに82店舗（6月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、プライベートブランド「matsukiyo」から、植物由来成分を使用した、肌にやさしく無香料の衣料用液体洗剤・柔軟剤「matsukiyo ゼロパルファム」を10月11日に全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで販売を開始する。

「matsukiyo ゼロパルファム」は、香りが気になる人や敏感な人に向けた、植物由来で無香料・無添加設計の衣料用洗剤シリーズとなっている。さらに、サステナ先進国デンマークの酵素メーカーによる技術を活用し、バイオ酵素を配合した。酵素が毛羽立ちや毛玉を分解することで、自然派処方でありながら、高い洗浄力とやわらかさを両立している。無香料のため衣類に香りが残らず、好きな香水の邪魔にもならない。

液体洗剤は、植物由来成分100％のやさしい洗浄成分、赤ちゃんの衣類にも使える。皮脂汚れ・化粧品汚れ・食品汚れなど幅広い汚れを分解する5種のバイオ酵素を配合した。すすぎ1回でOKの節水、時短仕様になっている。無添加設計（漂白剤・蛍光剤・着色料・合成香料・石油系界面活性剤）。

柔軟剤は、2種の植物由来柔軟成分をバランスよく配合し、吸水性とふんわり仕上げを両立した。バイオ酵素配合によって毛羽立ちや色あせなど洗濯によるダメージをケア洗うたびに繊維のダメージを補修し、なめらかな風合いを取り戻す。素材本来のやさしさを実感した。無添加設計（着色料・合成香料・シリコン）となっている。

［小売価格］各種 本体548円／詰替用768円（すべて税込）

［発売日］10月11日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com