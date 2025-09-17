今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月18日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


ルーズ過ぎると評判がダウン……。時間は厳守、服装はピシッと。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


両親と連絡を取ろう。将来の展望が開けるきっかけに。

10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


金運が好調な日。思い切って投資すれば、好結果が得られそう。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


分不相応な考えは失敗のもと。自分の器量をわきまえて行動しよう。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


不動産運が好調。引っ越しや住居購入に乗り出すチャンス日！

7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


静かに過ごすと安泰の日。図書館や書店に足を運ぼう。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


意固地になるとツキが去る運。柔軟な態度を維持しよう。

5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


金銭面で朗報あり。もらえるものは遠慮せず受け取ってOK。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


コミュニケーション運にツキあり。電話の応対は丁寧にすること。

3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


散財に注意。後輩に大盤振る舞いするのは控えるように。

2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


慎重になると運気アップ。不慣れな土地へ行くのは避けよう。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


友人と遊ぶと楽しい日。仲間を誘って食事やおしゃべりを楽しんで！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)