2025年9月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ルーズ過ぎると評判がダウン……。時間は厳守、服装はピシッと。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
両親と連絡を取ろう。将来の展望が開けるきっかけに。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
金運が好調な日。思い切って投資すれば、好結果が得られそう。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
分不相応な考えは失敗のもと。自分の器量をわきまえて行動しよう。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
不動産運が好調。引っ越しや住居購入に乗り出すチャンス日！
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
静かに過ごすと安泰の日。図書館や書店に足を運ぼう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
意固地になるとツキが去る運。柔軟な態度を維持しよう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
金銭面で朗報あり。もらえるものは遠慮せず受け取ってOK。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
コミュニケーション運にツキあり。電話の応対は丁寧にすること。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
散財に注意。後輩に大盤振る舞いするのは控えるように。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
慎重になると運気アップ。不慣れな土地へ行くのは避けよう。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
友人と遊ぶと楽しい日。仲間を誘って食事やおしゃべりを楽しんで！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)