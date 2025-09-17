木村沙織、ジャングリア沖縄を2歳息子＆イケメン夫と満喫「想像以上にガッツリ楽しめて最高でした」
元バレーボール女子日本代表の木村沙織さんは9月16日、自身のInstagramを更新。家族のプライベートショットを公開しました。
【写真】仲むつまじい家族ショット
コメントでは、「自然が楽しめるかんじでいいですね 行ってみたいです」「いいね」「楽しそう」「さおりん、子育てって大変だから久しぶりに楽しめて良かったね」「素敵な夏休み」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「素敵な夏休み」「ジャングリア沖縄初参戦〜」と報告し、写真9枚と動画4本を載せている木村さん。「息子がまだ２歳ということで、のんびりお散歩しながら雰囲気だけでも楽しめたらなーと思っていたんだけど、、想像以上にガッツリ楽しめて最高でした」と、大満足だったようです。息子が楽しそうに笑顔を見せる姿やイケメンな夫・日高裕次郎さんも含めた家族スリーショットなど、仲良しな様子も伝わってきます。
「ちゃんと先月歳とってた」1日にも息子とのプライベートショットを公開していた木村さん。「ちゃんと先月歳とってた」と、自身の誕生日を息子と祝う姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
