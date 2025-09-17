西武池袋本店、地下1階「デパチカ」スイーツ&ギフトゾーンを9月17日にリニューアルオープン

そごう･西武は、西武池袋本店の地下1階食品フロアのスイーツ&ギフトゾーンを9月17日にリニューアルオープンした。これを皮切りに、9月25日には地下2階の惣菜フロア、10月以降には弁当エリアなどを順次オープンしていく予定としている。

〈西武池袋本店「デパチカ」スイーツ&ギフトゾーン改装ポイント〉

西武食品館で以前から人気だったショップに加え、百貨店初出店となる11ショップを含む41ショップを新しく導入。とくに、改装前より人気の高かった「生ケーキ」のショップ展開に力を入れ、改装前の20店から25店に拡充した。

◆百貨店初出店9ショップを含む41の新ショップを導入

◆「生ケーキ」販売店を25ショップに拡大し、話題性のある品揃えで展開

◆菓子売り場での出来立て販売で競合との差別化を図る

リニューアルオープンメディア内覧会(9月16日)の様子

〈「デパチカ」今後のリニューアルオープン予定〉

9月25日には地下1階のパンエリアと地下2階の惣菜エリア、10月以降には地下1階の弁当エリア、2026年1月以降は地下2階の生鮮･酒エリアが順次オープンする予定だ。改装後には、2フロア3ゾーン、約3,000平方メートルの広さで、ショップ数は約180店となる。



西武池袋本店は、地下のフロアを「デパチカ」と総称し、食品関連フロアとしてリニューアルしている。広報担当者によると、デパートの地下には食品･スイーツなどが売られているというイメージが定着したこと、「デパチカ」という言葉の響きに馴染みがある人が増えたことから、あえてカタカナ表記で地下食品フロア全体を「デパチカ」としたという。

リニューアルオープンメディア内覧会(9月16日)の様子

■店舗情報

所在地:東京都豊島区南池袋1-28-1

店舗数:地下1階104ショップ(リニューアル後)、地下2階77ショップ(リニューアル後)

■西武池袋本店デパチカ 公式サイト