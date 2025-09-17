Ì¾¸î»ÔÄ¹¡¢3Áª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¡ÊÕÌî¸Å°ÜÀßÁèÅÀ¤Ë¡¢²Æì
¡¡²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤ÎÅÏ¶ñÃÎÉðË»ÔÄ¹¡Ê64¡Ë¤Ï17Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯1·î18Æü¹ð¼¨¡¢Æ±25ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ê¤É¤Þ¤À¤Þ¤À¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡ÊÆ±¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ÎÀ§Èó¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÏ¶ñÃÎ»á¤Ï¡¢°ÜÀß¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤ï¤ì¡Ö»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹©»ö¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï»ÔÌ±¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤ò¹Ö¤º¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï°ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¡Ö¥ª¡¼¥ë²Æì¡×¤¬»Ù±ç¤¹¤ëÌ¾¸î»ÔµÄ¤Î²§Ä¹µ×Èþ»Ò»á¡Ê69¡Ë¤â½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£