週末にカレーを食べる慣習がある海上自衛隊。隊員の元気の源を作っている海上自衛隊の調理師が、母校でカレーの調理実習を行いました。

石川県七尾市の高校で行われたのは、食を通じて自衛隊の生活について理解を深めてもらおうと、自衛隊が企画した調理実習。



講師は、この学校の卒業生の海上自衛隊員です。



17日は、隊員たちが船上でも曜日感覚を忘れないように、毎週金曜日に食べるという海自カレー作りに挑戦しました。

高校OBの海上自衛隊・高山 紘輝 2等海曹：

「このように鍋底を掃除するようにして練っていってください。練ることによって、うま味が増すと聞いているので」



カレー粉を練るという、オリジナルの手順。



実際に体験した生徒は…

生徒は：

「周りを取るところが難しい。絡めとるところが」



苦戦しながらも、海自カレーのおいしさの秘訣を学びました。



生徒は：

「とてもうまいと思いました」

「ルーが粉なので難しかったです、焦げたりして。自衛隊に調理師というのがあるのが知らなくて、ちょっと興味持ちました」

生徒たちは、食を通じて自衛隊の職種についても、理解を深めていました。