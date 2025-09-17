USJ、ハミクマ一部グッズは人気集中のため9月19日よりパーク内にて注文受付（後日発送）を実施
9月17日 発表
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ハミクマの一部グッズについて、9月19日よりパーク内注文受付を実施すると発表した。
「ハミクマ」は、ハロウィーン限定で登場するUSJのオリジナルキャラクター。イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に合わせグッズが販売されているが、人気集中のため、9月19日よりパーク内注文受付（後日発送）を実施するとのこと。
パーク来場日限定で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア上で申込みが可能。申込みには「パーク来場登録」が必要で、この登録はパーク内においてのみ可能となっている。
実施期間は9月19日から11月3日（予定）で、商品は2026年4月以降、注文商品がすべて揃い次第順次発送するとしている。
なお、販売数には限りがあり、注文受付期間にかかわらず上限数に達し次第受付は終了となる。
