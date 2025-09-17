「ちょっと自分盛れてる」と思う瞬間とは...？【京本大我】の美のギャップに迫る♡

主演ミュージカル『Once』に出演している京本大我さんがRayに登場！そこで今回は、そんな京本さんが「ちょっと自分盛れてる」と思う瞬間について明かしてくれました。無意識に美をまとう京本さんの、オンとオフでの美のギャップについて深掘り♡

Rayソロ初登場魅せる、京本大我の麗しい表情。無意識に美をまとう彼だからこそ見せられる、新しい美のカタチ。

Topic メイクやネイルにこだわるような撮影は「ちょっと自分盛れてる」って思えるかも

「「カッコいい」「可愛い」って言われることは10〜20代前半まではうれしかったんですけど、プライベートの自分がカッコよくないから、最近はなんかお世辞にしか聞こえないんですよね（笑）。

髪をセットすることもないし、なんなら毛先がちょっとハネたまま外出もしちゃう。

なにをもってカッコいいって言ってくれたのか、逆に深掘りインタビューしたくなりますね（笑）。

でも今日みたいにメイクやネイルにこだわるような撮影だと「ちょっと今日の自分盛れてる」って思えるかな。

あと、舞台でウィッグをつけたりして別人に変装するとき。

憧れの役になりきるうれしさと、単純にコスプレ欲が満たされてるのかも。非現実感なことなので楽しいです。

今後やってみたいのは、『HUNTER×HUNTER』のクラピカ。あとはマーベルも好きだからアイアンマン、『スター・ウォーズ』のダース･モール……いや、どっちも顔見えないか（笑）。

自分を磨くことよりも自分にないなにかを味わえるのが楽しいタイプですね」