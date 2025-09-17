YOSHIKI、人気韓国アイドルとの豪華ショット公開「トップが集結してる」「交流関係すごすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/17】X JAPANのYOSHIKIが16日、自身のInstagramを更新。BTS（ビーティーエス）やBLACKPINK（ブラックピンク）メンバーとのオフショットを公開した。
【写真】YOSHIKI、韓国女性アイドルと肩組み密着
韓国・仁川のParadise Cityにて行われた「Frieze Seoul（フリーズ・ソウル）」のオープニングパーティーに出席したYOSHIKIは「I had a good dinner」と記し、オフショットを投稿。BTSのRM（アールエム）、BLACKPINKのROSE（ロゼ）、2NE1（トゥエニィワン）のCL（シーエル）との2ショットをはじめ、JISOO（ジス）らとの密着ショット、LISA（リサ）の肩に手を添えた記念ショットなどを披露している。
この投稿には「韓国のトップが集結してる」「ナムさん（RM）と隣の席で最高」「交流関係すごすぎ」「皆さん美しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆YOSHIKI、BTS・BLACKPINKらとの豪華ショット公開
◆YOSHIKIの投稿に反響
