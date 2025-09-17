【Mech R #01 特集：アーマード・コア】 9月16日 発売 価格：2,420円

ホビージャパンは、模型専門誌「Mech R #01 特集：アーマード・コア」を9月16日に発売した。価格は2,420円。

本誌は最新ロボット・メカのプラモデルを特集した模型専門誌で、アニメ・映画・ゲームなど、さまざまなメディアから発信されるロボットとそのプラモデルを、プロモデラーによる作例とともに紹介。

「Mech R」第1号では「アーマード・コア」を特集。歴代の「アーマード・コア」の立体を手掛けてきた「コトブキヤ」をはじめ、「BANDAI SPIRITS」「スクウェア・エニックス」のキット情報や作例を掲載。

その他「MODEROID イカルガ」「MODEROID リベル・レギス」といった多種多様な現代のロボット・メカ作例も掲載される。

（C）FromSoftware, Inc. All rights reserved.

（C）Bandai Namco Entertainment Inc. / （C）FromSoftware, Inc. All rights reserved.

（C）天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会