最新ロボット・メカのプラモデルを特集した模型専門誌「Mech R #01 特集：アーマード・コア」が9月16日に発売
【Mech R #01 特集：アーマード・コア】 9月16日 発売 価格：2,420円
（C）FromSoftware, Inc. All rights reserved.
ホビージャパンは、模型専門誌「Mech R #01 特集：アーマード・コア」を9月16日に発売した。価格は2,420円。
本誌は最新ロボット・メカのプラモデルを特集した模型専門誌で、アニメ・映画・ゲームなど、さまざまなメディアから発信されるロボットとそのプラモデルを、プロモデラーによる作例とともに紹介。
「Mech R」第1号では「アーマード・コア」を特集。歴代の「アーマード・コア」の立体を手掛けてきた「コトブキヤ」をはじめ、「BANDAI SPIRITS」「スクウェア・エニックス」のキット情報や作例を掲載。
その他「MODEROID イカルガ」「MODEROID リベル・レギス」といった多種多様な現代のロボット・メカ作例も掲載される。
「Mech R #01」本日発売!- ホビージャパン編集部 (@HobbyJapan_MAG) September 16, 2025
メカ好きモデラーのための新たな専門誌、記念すべき第1号は「#アーマード・コア」特集!!
他にも「ナイツ＆マジック」や「鉄のラインバレル」「ダンボール戦機」等、ロボ・メカプラキットが大集合!#メックR #ARMOREDCOREhttps://t.co/C9vQxzz1xNhttps://t.co/mBLY1dIhPU
（C）FromSoftware, Inc. All rights reserved.
（C）Bandai Namco Entertainment Inc. / （C）FromSoftware, Inc. All rights reserved.
（C）天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会