ミス東大でタレントの神谷明采（25）が、9月15日に自身のXアカウントを更新。《お酒弱すぎ問題》として、ビールを飲んだ際の自分の顔写真を公開したところ、その衝撃的な姿にファンが騒然としている。

神谷は現在、東京大学公共政策大学院経済政策コースに在学しながら、芸能事務所・古舘プロジェクトに在籍するタレントだ。

東京大学1年生の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリを受賞。翌年の春には日本一のミスキャンパスを決める「ISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」もグランプリを受賞した。2023年にはその美貌を生かしてグラビアデビューを果たし、自身のYouTubeチャンネル「あさちゃんねる」で動画配信もするなど、幅広く活動している。

「神谷さんは2022年、イギリスのマンチェスターで開催された『ヤングダボス会議』と呼ばれるサミットに参加。次世代リーダーが集う場で、低糖質スイーツ事業と世界の糖尿病問題について英語でスピーチをおこない、称賛を集めました。タレント業だけでなく、学問やビジネスなどにも活躍の場を広げているようです」（芸能ライター）

そんな神谷が、15日にXで飲酒した際の写真を投稿した。投稿では《お酒弱すぎ問題 ビール一杯、5分ごとの経過がこれ》と説明されており、最後に《閲覧注意》とある。4枚の写真が添付されているのだが、1枚目はおでこが赤くなっており、頬や唇のあたりには小さな湿疹のようなものも出ているように見える。

その後、2枚目、3枚目とどんどん赤い部分が広がっていき、4枚目には顔全体が真っ赤に。この衝撃的な投稿を見たファンからはこんな声が。

《アルコールは無くても生きていけるから、身体に合わないなら飲まなくてええんやで》

《お酒強い弱いの問題じゃなくてマジで一生飲まない方が良いレベル》

《これはマズイ感じしますね。医師に相談したらどうでしょう》

《これはアレルギー…。危険です》

神谷の体調を心配する声が多くあがる中、神谷自身は翌16日にXで《皆様からのご指摘を踏まえ、安全のため、今日はこちらのビールにしようと思います》と、ビールに似せた炭酸飲料である「こどもびいる」を持った写真を新たに投稿した。

湿疹のように赤くなる症状について、神谷からは現状詳しい説明などはないが、アルコールや麦などのアレルギーを心配する声は絶えない。今後も体調には配慮しつつ、その才媛ぶりを存分に発揮してほしいものだ。