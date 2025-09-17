各地で稲刈りが始まり、福岡県内のスーパーでは新米が棚に並び始めました。コメの価格は今後、どうなるのでしょうか。

■吉原美樹記者

「JAの直売所では新米まつりが行われていて、夢つくしやこしひかりの新米が並んでいます。」



北九州市小倉南区で17日に開かれた「新米まつり」。地元のコメを味わってもらおうと毎年、新米が出回るこの時期に開かれている人気のイベントです。





物価高やコメ価格の高止まりで家計への負担が大きくなる中、今回は500円引きのクーポンが配られ、多くの買い物客がお得に購入していました。■買い物客「助かりました。500円でも違う。全然違います。この時期になると新米を食べていたので、おいしいのを食べたいねと。」「どんどん値上がりしていると実感しています。備蓄米も買っているのですが、離乳食は新米を食べさせたいですね。」新米の価格は5キロで4500円です。去年に比べるとおよそ2倍に値上がりしています。高止まりが続くコメの価格。その動向を左右するのが、JAが集荷する農家に前払いする「概算金」です。

ことしの新米の「概算金」について、JA全農ふくれんは、業者がJAより高値で農家から仕入れようとする動きがあることを踏まえ「価格競争につながる」として、引き上げ額を公表していません。

一方、JAグループ佐賀は、主力品種「さがびより」の「概算金」を、60キロあたり2万9500円と去年より2倍近く引き上げました。農家の生産コストが上昇している中で消費者に安定供給するためとしていて、ほかの銘柄も同様に「概算金」を引き上げています。



では、最新のコメの価格はどうなっているのでしょうか。

農林水産省によりますと、9月1日からの1週間、全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より264円高い4155円でした。備蓄米の販売が減り、新米が出回り始めたことを背景に2週連続で値上がりし、ことし6月以来13週ぶりに4000円台となりました。

さらに、同じ期間の地域別の価格では、九州・沖縄は4299円と、全国で最も高くなっています。

17日、福岡市内のスーパーを訪ねました。



■八木菜月アナウンサー

「新米と書かれた国産のコメがずらっと積み上げられています。税込み価格は5キロで4525円、こちらは4698円で売られています。」



こちらのスーパーでも新米の「コシヒカリ」や「あきたこまち」は4500円ほどと、去年の2倍近い価格となっています。一部の地域では「概算金」を積み増ししたため、「あきたこまち」は10月以降、さらに値上がりするということです。



■エムズ美和台・久松浩一 店長

「JAが農家に払うお金の上昇、高く買っているという話は聞いたので、その問題が大きい。高く買い上げないと、農家さんが暮らしていけない。 そこで売価の値上げをしていると思います。」



一方、農林水産省によりますと、ことしはコメの作付け面積が増加したため、収穫量は去年より56万トン増加する見込みです。



今後のコメの価格の見通しについては。



■久松店長

「この状態が続くのではないかと。変わらず横ばいか、もしくは1つの銘柄が少なくなってきたら、値上がりしていくのではないか。来年の新米が出る時期まで、ある程度、安定した量が販売できれば、それなりに安くなってくるとは思います。今後の収穫量次第になってくると思います。あとは安くなることを願うだけです。」



私たちの生活に欠かせないコメ。実りの秋に価格が落ち着くことが期待されます。