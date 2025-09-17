◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会アンバサダーを務める女優・今田美桜が今大会初めて髪を後ろにまとめたアップで登場。ネット上の評判を集めた。

中学の時、陸上部で走り幅跳びをしていた今田はこの日、髪を後ろでまとめたヘアスタイルで登場。画面に映った途端にネット上には「でこっぱちの今田美桜ちゃん最強じゃん」、「本日の今田美桜ちゃんもまたまたかわいすぎた今日は前髪なしの日」、「今田美桜ちゃんも毎日疲れてるはずなのに今日もめちゃ美しいね！？！」、「今田美桜ちゃんが、、、綺麗すぎる！ 昨日のふわふわの髪型もめっちゃ可愛かったなあ」などの声があふれた。

５日目の注目選手としては女子２００メートル出場のウッデン（米国）をあげ、「１００メートルの優勝はとっても勢いを感じましたから、２００での２冠も期待しちゃいます」とニッコリの今田。

さらに男子４００メートルハードルで連覇を狙う世界記録保持者・ワーホルム（ノルウェー）について「前回、世界新記録を出したのが４年前の国立（競技場）のオリンピックだったので、やっぱり国立とは相性とかあるのかなと思って、期待したいですね」と話した。だが大会スペシャルアンバサダーの織田裕二に「そう甘くはないのよ」とツッコまれていた。