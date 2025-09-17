怒るより、ただ悲しかった。夫の“内緒の飲み会”に、妻が取った意外な行動【ママリ】

家族に内緒の飲み会がバレた「どうやって許せばいい？」

旦那が私に内緒で飲み会に行ってました。

子供に持病があり、コロナ禍になってお互いにできる範囲で自粛してましたが寛解したのとwithコロナもありそろそろ飲み会とかお互いに行けたらいいね。なんて話してました。



旦那の実家は自営をしておりそれを手伝う為に実家に3日行かなければならなく朝も早く夜も何時までかかるか分からないし、片道1時間くらいかかるので実家に2泊3日することになりました。

その際、１回飲み会に行ったらしいのですがまず内緒にされた事と帰宅後疲れた疲れたと何度も言い私も慣れないことをすると疲れるよねと自分も子供2人見てて疲れたけど労わってました。

なのに飲み会に行ってた事が判明し、信用してたのでガッカリしました。



そしてこの件があり旦那に内緒でGPSを仕込みました。

旦那の職場は実家から15分くらいの場所にあります。

仕事が終わったのかなとGPSを見ると実家に居ました。

今どこにいる？とLINEで聞くと会社だと。

何度聞いても会社にいると言い張りました。

家に帰ってから本当は実家に居たよね？と詰めました。

すると嘘をついたことを認めました。

理由を尋ねると、ゆっくりしたかったと。

今までも何度か同じようなことをしていたと白状しました。 出典：

家族間であっても秘密が1つもない、ということは難しいかもしれませんよね。ただ、秘密の内容が「明らかになっても特に誰も傷つかない」ものであれば、バレたところで家族も「別にいいよ」と思えるのではないでしょうか。しかし些細な秘密でも「嘘を重ねて隠そう」とした場合、嘘をつかれたことに悲しくなるかもしれません。この記事では、夫が家族に隠れて飲みにいき、それを嘘で隠そうとしたことに傷ついたという投稿を紹介します。

まだ記憶に新しいコロナ禍での制限生活。いろいろなところで自由な往来や外出ができなくなり、フラストレーションの溜まる日々でしたよね。投稿者さんも当時は夫婦ともに外出を我慢をしてそれぞれの役割をこなしていたようですね。しかしそんな中で、投稿者さんの夫は家族に内緒で実家で息抜きをしたり、飲み会に参加したりしていました。

息抜きも大事だけどわざわざ嘘をつかれた事に腹立ちます。

こっちはその間子供達をみて大変なのにって。

子供たちから離れて1人の時間なんてないのに。

最近は胃も痛く今週胃カメラする予定で他にも人生でこんなに荒れたことがないくらい顔が出来物だらけで荒れてます。小さい事を言うと口内炎も出来てるしボーッとして何も手につかない時もあります。

何より上の子に当たってしまう事が増えたし、下の子(9ヶ月)が泣いてても気付かなく時間が経ってハッとすることも多いです。

それを知っておきながらよく1人だけのんびりする気になれたなと呆れました。



どうしたら許してあげられるんですかね。

自分が元気なら何も思わないですがこんな状態なので許せません。 出典：

投稿者さんも、日々の中で息抜きが必要なことは理解しており、夫の行動を一概に責めるつもりははなかったようです。事前に話をしてくれていれば、感染には気を付けて、と言いつつ気持ちよく送りだせたのではないでしょうか。



きっと引っかかっているのは「家族に内緒で」という部分なのでしょう。また、嘘をついて誤魔化そうとしたことで、投稿者さんは夫に対する信用も崩れたと感じています。

夫婦のすれ違う気持ちにはさまざまな声が

今回の投稿のような夫婦間の気持ちのすれ違いについて、さまざまな意見が寄せられました。

毎日お疲れさまです！

10年前の夫を思い出しました✨



残業と嘘をついてパチンコ💦

残業やからって電話来てて

数時間後に電話したら

パチンコ屋の音が鳴ってました✨

束縛もしてないし、

好きな時にパチンコも行かせ

息抜きもさせてるのに

なんでやねん👋って思いました😂

その時は、ご飯も待ちやったのにー！

言ってから行ってよ～って

怒らずに注意だけしました✨

何回かしてたみたいです✨



男の人は良いですよね💦

息抜きできて💦💦 出典：

qa.mamari.jp

日常生活のなかで息抜きをせずに過ごすと、気持ちがほぐれず疲れが溜まってしまいますよね。しかし、子育て中など「夫婦で一緒に乗り切る場面」で一方だけが自分の時間を自由に使えている状況となると、もう一方の不満は必要以上に積もってしまうのではないでしょうか。



息抜きをするのが悪いのではなくて、お互いに気分転換がしっかりできるように配慮できていれば、その思いやりの気持ちによって一方だけがツライ気持ちになることも防げそうです。言わなくても分かって欲しい部分ではありますが、まずは「お互い平等に休息が取れるようにしよう」と声をあげることも大事なのかもしれませんね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）