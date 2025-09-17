裏アカ女子に「お会いできたら…」SNSで暴走していた夫の性欲｜裏アカ夫への愛が冷めきった日【ママリ】

ナツは臨月の29歳。穏やかで優しい夫・康太との間に新しい命を授かり、幸せの絶頂にいました。しかし、ある晩、夫のiPadに残されていた裏アカウントの存在が、彼女の日常を一変させます。そこには、赤裸々な女性たちとの動画交換や、セフレを募集するようなメッセージの数々が…。『裏アカ夫への愛が冷めきった日』第2話をごらんください。

臨月の妻がありながら、SNSで別の女性にセフレ申請までしていた夫・康太。信じがたいその奇行に、ナツはただただ嫌悪感を抱きます。

信じたくない光景

夫の裏アカを詳しく見てみると、タイムラインは、「裏アカ女子」と名乗る女性たちの投稿で埋め尽くされていた。彼女たちは、自分の裸やさまざまな体の部位など、赤裸々な画像を投稿している。



ああ、なんて表現すればいいんだろう。 とにかく、一般常識からかけ離れた、とんでもない世界だった。



康太の裏アカは、そんな彼女たちを「ガンガン」フォローしていた。「ガンガン」だ。1つや2つじゃない。ものすごい数。 まるで、喉が渇いた人が水を探すように、必死に、貪欲に、フォローしまくっている。



女の子たちを物色してフォローボタンを押す…その姿を想像するだけで、寒気がした。 そして、その行為が、私という存在を蔑ろにしているように感じられて、心が締め付けられた。

夫も裸を送っていた

そして、DM欄の一つでさらにショックをうけた。



DMのやり取りの中で「写真を交換しましょう」というものがあり、なんと実際に裸を送り合っていた。康太の裸が撮影されたのは自宅の洗面台の鏡だ。私たちの愛の巣で一体なにをしているのだろう？私は、画面に映し出されたそのやり取りを見て、吐き気を覚えた。



やり取りを読んでいるだけなのに、その文字から滲み出る下品さ、そして、何よりも康太の「キモさ」に、全身の毛穴がざわめいた。



「マジ、キモすぎる…」



思わず声に出して呟いてしまった。 それは、怒りというよりも、心の底から湧き上がってくる生理的な嫌悪感だった。

これは本当に夫…？

別の女性とのやり取りには、さらに信じられない言葉が並んでいた。



「俺のめっちゃ好み！実は同じ地域に住んでいて、DMで仲良くなって、お会いできたらいいな」



セフレ申請？ DMを見て、私は一瞬、息が止まった。 頭の中が真っ白になる。 もし、このままやり取りが続いて、実際に会ってしまったら？ その想像は、私の心を、まるで鋭利な刃物で切り裂くかのように痛めつけた。



iPadを握りしめる手に力がこもる。 怒り、悲しみ、そして何よりも拭いきれないほどの気持ち悪さが、私の心と体を支配していた―――。

あとがき：衝撃の事実

第2話で明らかになった康太の行動は、単なる浮気とは異なる、理解不能な「奇行」でしたね。そして、黙っていられない性格のナツは、このすべてのやり取りを自分のiPhoneに記録しました。愛が完全に冷めきった彼女は、この証拠を武器に、どうするのでしょうか。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）